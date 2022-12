Tyskland kalder ukrainsk sultkatastrofe under Stalin folkedrab

Både i Tyskland og andre steder er der blevet draget paralleller til den nuværende krig i Ukraine.

Her beskyldes Rusland for at anvende en taktik, hvor vinteren og angreb på infrastruktur bruges til at ramme befolkningen.

Alexander J. Motyl, som er professor i politologi ved Rutgers University-Newark i USA, skrev for nylig i en klumme for mediet The Hill:

- I dag står Ukraine på kanten af at opleve et Kholodomor, en folkedrabslignende ”udryddelse med kulde”, som er blevet tilrettelagt af Vladimir Putin og hans håndlangere, skrev Motyl for The Hill.

Ifølge nyhedsbureauet AP er Forbundsdagens resolution ikke bindende. Den kræver heller ikke handling fra regeringen.

Men udenrigsminister Annalena Baerbock har takket parlamentsmedlemmer for at stemme den igennem.