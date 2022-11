EU-Kommissionen vil tilbageholde milliardstøtte til Ungarn

Dermed ønsker EU-Kommissionen at fastholde presset på Ungarn for at få landet til at gennemføre reformer.

EU-Kommissionen besluttede i september at indefryse 7,5 milliarder euro svarende til omkring 56 milliarder danske kroner. Disse midler ønsker EU-Kommissionen fortsat at indefryse.

Til gengæld giver EU-Kommissionen grønt lys til Ungarns genopretningsplan efter corona. Den vil potentielt kunne udløse 5,8 milliarder euro til Ungarn. Det svarer til omkring 43 milliarder kroner.

Disse penge vil dog også først kunne udbetales, når Ungarn har gennemført de ønskede 27 milepæle, indstiller EU-Kommissionen. Forslaget fra EU-Kommissionen skal nu diskuteres med EU-landene. Den diskussion ventes at blive indledt på et møde for EU-landenes finansministre i næste uge.