Kyivs borgmester nægter at lade Putin stjæle julen

- Vi kan ikke lade Putin (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.) stjæle julen.

Juletræerne kommer dog ikke til at stå helt umærket af Ruslands invasion af Ukraine.

Serhij Kovalenko, administrerende direktør for Yasno, som leverer strøm til Kyiv, siger, at juletræerne hverken kommer til at være udsmykket med guirlander eller julelys. Det skal spare på strømmen.

- Der kommer til at være et nytårs-juletræ, og det kommer til at være det mest elansvarlige af slagsen, men stadig et festligt et, siger han.