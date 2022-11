Rusland har indkaldt norsk ambassadør til samtale efter dronesag

- Han har fået at vide, at sådan en praksis ikke kan tillades, lyder det.

En 34-årig russer blev i sidste uge idømt 90 dages fængsel for at have fløjet med en drone 16 steder i Norge i oktober, skriver NRK.

På grund af sanktioner mod Rusland som følge af krigen i Ukraine er det ikke tilladt for russiske statsborgere at flyve med droner på norsk territorium.

At indkalde en ambassadør til en samtale betragtes generelt som et markant diplomatisk værktøj, som sender et stærkt signal til ambassadørens land.