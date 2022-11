Tre børn er blandt omkomne under mudderskred på italiensk ø

Øen har mange ulovligt opførte huse, og det gør, at beboerne er meget udsatte ved oversvømmelser og jordskælv.

Det har allerede ført til en politisk kontrovers om, hvem der har set gennem fingre med de ulovlige forhold.

Premierminister Giorgia Melonis nye højreorienterede regering har søndag holdt et møde om situationen. Det er mundet ud i et dekret, hvor der loves hurtig hjælp til folk, som har behov for hjælp.

Det gælder blandt andet de 230 mennesker, der er blevet evakueret fra deres hjem.