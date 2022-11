Frostvejr og et tæppe af sne vil ramme Kyiv under strømsvigt

Et kraftigt snevejr ventes at ramme den ukrainske hovedstad, Kyiv, søndag med temperaturer under frysepunktet både dag og nat.

Det sker, mens millioner af mennesker stadigvæk lever i og omkring byen med kun sparsom adgang til elektricitet og varme.

Eludbydere sagde lørdag, at man kun er i stand til at sikre tre fjerdedele af den strøm, landet har brug for. Det betyder, at restriktioner forventes landet over, mens vinteren kommer tættere på.