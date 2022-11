Bil i høj fart kørte ind i engelsk julemarked

En bil er kørt ind i et julemarked i engelske Congleton syd for Manchester, hvor mange mennesker var forsamlet, rapporterer mediet Stokeontrentlive.

Ifølge øjenvidner var der cirka 800 gæster på julemarkedet.

- Han må have kørt mindst 50 miles i timen (lidt over 80 kilometer i timen), siger et øjenvidne.