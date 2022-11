Den europæiske ulvebestand har været stigende gennem de senere år, men det kan ændre sig i fremtiden.

Torsdag sendte et flertal i EU-parlamentet nemlig en ny resolution videre til EU-kommissionen, som søger at ændre reglerne for beskyttelse af sjældne rovdyr, heriblandt ulve.

Detsker på baggrund af, at visse regioner