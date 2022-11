Mandag skete det igen.

Et rustent, synkefærdigt skib med 500 migranter om bord udsendte i de tidlige morgentimer et nødsignal. Ved hjælp af flere fiskeskibe og en tanker lykkedes det den græske kystvagt at få alle sikkert i land på ferieøen Kreta.

Her sidder migranterne nu og venter på den »EU-solidaritet«, som lokalregeringen har efterspurgt. Grækerne ønsker de 500 nødstedte sendt videre ud i Europa, og dermed er scenen sat for endnu et stykke tragikomisk migrantteater.