Nato vil gøre Ukraine klar til en svær vinter

Ruslands bombardementer har ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, efterladt mere end ti millioner ukrainere uden strøm.

Dermed truer krigen med at gøre vinteren til en kamp for overlevelse. Derfor skal Nato-landene nu sende mere ”ikke-dræbende” udstyr til Ukraine ved siden af våbenleverancerne.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i Bruxelles forud for næste uges møde for Nato-landenes ministre.