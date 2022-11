Højhus i brand og flere dræbte under russisk angreb på Kherson

Selskabet Ukrenergo, som er operatør af det nationale strømnet, oplyser, at det ikke kan levere halvdelen af den strøm, som borgerne efterspørger klokken 19 lokal tid.

I hovedstaden Kyiv er 60 procent af byens borgere uden strøm. Temperaturerne er et godt stykke under frysepunktet. Der bor omkring tre millioner mennesker i Kyiv.

Kyiv ligger cirka 450 kilometer fra Kherson, som ligger i det sydlige Ukraine på den vestlige side af floden Dnepr.

Inden Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar 2022 havde Kherson anslået 280.000-290.000 indbyggere.

I generobrede Kherson beskyldes Rusland for at have haft i alt ni tortursteder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En indbygger i Kherson har fortalt nyhedsbureauet, at han i flere uger blev tilbageholdt og blandt andet fik elektriske stød. Han blev også slået med en knippel og truet med pistoler og rifler, som blev rettet mod hans hoved, mens han var bundet til en stol.