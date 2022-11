Klimaaktivister forstyrrede flytrafik i Berlin-lufthavn

- Aktivistgruppen Letzte Generation (Sidste Generation) står bag aktionen, som er blevet streamet direkte på Twitter, skriver Berliner Zeitung.

– To start- og landingsbaner blev lukket, hed det på aktivistgruppens Facebookside klokken 17.30.

- Flere fly blev omdirigeret, oplyser politiet.

Aktivisterne appellerer til folk om ikke at rejse med fly og vil have regeringen til at standse subsidier til flybranchen.

En talsperson for lufthavnen meddelte efter forholdsvis kort tid, at politiet havde pågrebet aktivisterne.,