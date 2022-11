Men efter mere end 500 ændringsforslag, hvoraf mange kun havde til formål at trække tiden ud og forhindre afstemningen, besluttede parlamentarikerne bag udspillet at trække det tilbage.

- Det gør mig ondt, sagde Aymeric Caron, et venstreorienteret medlem af parlamentet, som er kendt for kampagner for vegetarisme og dyreværnsrettigheder, da hanbesluttet at opgive at få forbuddet mod tyrefægtning igennem parlamentet.

Selv om et flertal i befolkningen er imod tyrefægtning, så var det ventet, at et forbud mod tyrefægtning ville blive forkastet i Nationalforsamlingen. Mange politikere frygter for voldsomme reaktioner i den sydlige del af Frankrig, hvis der kommer et forbud.