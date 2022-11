En af to mistænkte for spionage mod Sverige er løsladt

Anholdelserne kom efter en større politiaktion i et velstående villaområde tæt på Stockholm.

En pressekontaktperson fra Säpo fortalte til det svenske nyhedsbureau TT, at boligen, de to personer var i, blev sikret på under et minut.

Det var vigtigt at slå til hurtigt, så de ikke kunne nå at samordne deres historier eller fjerne beviser, lød det fra Säpo.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet var der tale om et russisk ægtepar i 60’erne, som har levet et almindeligt liv i den svenske hovedstad.