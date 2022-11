Ungarn udskyder godkendelse af Nato-udvidelse

Ratificeringen skulle være sket 7. december, men Ungarn har nu udskudt beslutningen til en periode, hvor der i EU-Kommissionen tages stilling til fortsat indefrysning af EU-penge til Ungarn.

Ungarn siger, at det vil sige ja til optagelsen af Sverige og Finland.

- Jeg fik et løfte om, at ratificeringen kommer til at ske ved den første parlamentssamling i februar, siger den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, til journalister efter et møde i den såkaldt Visegradgruppe i Warszawa torsdag.

Kun to af de 30 NATO-lande har endnu ikke ratificeret Sveriges og Finlands indtræden i Nato: Ungarn og Tyrkiet.