Russer har fået 90 dages fængsel for at flyve med drone i Norge

Domstolen er også uenig i, at det er svært at finde ud af, hvordan reglerne er. Retten mener, at russeren burde have undersøgt det bedre, før han rejste til Norge.

Det er den første af fire sager om droneflyvning efter sanktionsreglerne, der er kommet for en norsk domstol.

Det er den norske pendant til PET i Danmark - Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) - der har ansvaret for al droneefterforskning i Norge.

- Vi er tilfredse med dommen, og at retten har fulgt vores argumentation hele vejen.

- Jeg tror alligevel ikke, at denne sag vil skabe præcedens for de andre sager, som skal for. Alle sagerne er forskellige, siger statsadvokat Marit Formo til NRK.

Formo havde krævet manden idømt 120 dages fængsel, mens hans forsvarer, Einar Råen, havde bedt om frifindelse.