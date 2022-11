Omstridt dansk asylforslag får støtte fra EU-Parlamentets største gruppe

Derfor foreslår EU-Kommissionen blandt andet at styrke samarbejdet med Tunesien, Egypten og Libyen, så de tre lande bliver bedre til at forhindre, at migranter går om bord i de ofte livsfarlige både.

Men EU-Kommissionen lægger også op til at øge adgangen til på regulær vis at komme til EU.

Det er dog ikke kun via Middelhavet, at migranter søger til EU. Også via Vestbalkan-ruten kommer et stigende antal migranter til EU. Situationen er uholdbar, mener Manfred Weber.

- Vi går i søvne ind i den næste migrationskrise. Alene i år er der ankommet 280.000 illegale migranter. Og vi er på kanten af en krise i Europa, fordi antallet er rekordhøjt. Den eksisterende migrationspolitik har slået fejl, siger han.

Fra EU-Kommissionens side er fokus dog ikke på at implementere det danske forslag om modtagecentre i Afrika.

I sit indlæg i onsdagens debat i EU-Parlamentet fastslår EU-Kommissær Margaritis Schinas i stedet, at EU-landene bør fokusere på migrationspagten.

Den fremlagde EU-Kommissionen for mere end to år siden. Men EU-landene er endnu ikke kunnet nå til enighed.

- Det er ironisk, at vi med migrationspagten har alt, hvad vi skal bruge. Men vi bruger det ikke. Det er som at have en faldskærm, men alligevel vælge at springe ud af flyet uden at bruge den, siger Margaritis Schinas.

Den danske regering har dog kritiseret migrationspagten for ikke at løse det grundlæggende problem med, at migranter søger over blandt andet Middelhavet til EU.