Svenske elitepolitibetjente rappellerede tidligt tirsdag morgen ned fra to Blackhawk-helikoptere i en nøje planlagt operation i et luksuriøst boligområde i udkanten af Stockholm for at anholde et ældre velhavende par, der angiveligt mistænkes for at spionere for Rusland.

Helikopterne blev set svæve over det ellers normalt rolige velhaverkvarter lige før daggry, og anholdelserne og razziaen med tilnavnet ”Operation Spyd” tog under ét minut.