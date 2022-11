Par anholdt for spionage i Sverige ved stor operation

Han tilføjer, at det var vigtigt at slå til hurtigt, så ingen personer kunne nå at samordne deres historier eller fjerne beviser.

- De mistænkte blev pågrebet. Boligen, de var i, blev sikret på under et minut, oplyser Stefan Hector, chef for politiets nationale operative enhed, til SVT Nyheter.

Aftonbladet skriver, at de anholdte er to russere. Ifølge avisen er der tale om et ægtepar i 60’erne, som har levet et almindeligt liv i den svenske hovedstad.

Manden er sigtet for spionage, mens sigtelsen for medvirken gælder hans kone.