Efter den franske 4-1-opvisning i første kamp mod Australien bliver det formentlig svært at overbevise landets fodboldfans om, at de skal slukke for skærmen, når Les Bleus lørdag varmer op til en ny fest mod Danmark.

Som i andre navnlig europæiske lande har debatten om boykot eller ikke boykot raset i Frankrig i ugerne op til VM, men uden nogen klar afgørelse eller enig afstandtagen til den første slutrunde i et arabisk land.