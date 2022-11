EU overvejer at beskatte sanktionerede russere

Ifølge et dokument fra EU-Kommissionen, som Politico har set, er det især den russiske centralbanks midler, der er svære at konfiskere.

Derfor ser EU-Kommissionen også på et forslag om en ”exit skat” på russere, der er på EU’s sanktionsliste.

Forslaget vil konkret betyde, at russere på sanktionslisten pålægges en skat, hvis de vil flytte deres midler ud af EU.

Ifølge Politico kan det forslag dog også støde på juridiske problemer. Det skyldes, at det er rettet mod en gruppe af individer. Dermed risikerer forslaget at være diskriminerende ifølge international ret.

- EU-Kommissionen skal sikre, at der er et retsligt grundlag for det. Og det skal ikke åbne en ladeport for andre lignende tiltag. Men så længe vi begrænser det til den særlige situation omkring Ukraine, så håber jeg, at det kan lade sig gøre at finde en løsning, siger Christel Schaldemose.

Det er fortsat uvist, hvornår EU-Kommissionen officielt vil fremlægge et udspil på området.