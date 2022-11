Det store ukrainske atomkraftværk i Zaporizjzja skal inspiceres, efter at der i weekenden skete en stribe eksplosioner nær værket.

Det oplyser Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).

IAEA skriver i en pressemeddelelse, at der fandt en række eksplosioner sted kort før klokken 18.00 lørdag aften lokal tid. Omkring klokken 09.15 søndag fortsatte de med over 12 eksplosioner inden for 40 minutter.