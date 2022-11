Statsanklager: Mindst 437 børn er dræbt under krigen i Ukraine

Der er ikke umiddelbart kommet et russisk svar på de seneste tal. Rusland har dog så sent som denne uge udtalt, at Ukraine begår krigsforbrydelser og hævdet, at Ukraine for nylig henrettede ti russiske krigsfanger. Det skriver The Guardian.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde søndag, at der under krigen i alt er blevet affyret mere end 4700 missiler mod mål i Ukraine.

- Hundredvis af vores byer er praktisk talt blevet brændt ned. Tusindvis af mennesker er blevet dræbt. Hundredtusindvis er blevet deporteret til Rusland, sagde Zelenskyj søndag i en videomeddelelse til Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) for lande med tilknytning til fransk kultur og sprog.

Zelenskyj oplyste søndag ligeledes, at de voldsomme kampe i Donbas-regionen i det østlige Ukraine fortsætter.