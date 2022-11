Finland tager efter nytår hul på første femtedel af hegn mod Rusland

Finland indleder i begyndelsen af det nye år opførelsen af en ny grænsebarriere på en del af landets 1340 kilometer lange grænse til Rusland.

Beslutningen blev truffet af det finske parlament i oktober, og fredag har den finske grænsevagt så fortalt mere konkret om udformning og tidsplan.

Til at begynde med skal der opføres en 260 kilometer lang grænsebarriere. Dog kun på steder, hvor det anses at være let at krydse grænsezonen.