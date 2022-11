Holland indkalder russisk ambassadør i sag om nedskudt fly

De tre dømte er på fri fod. De menes at opholde sig i Rusland, som ikke vil udlevere dem. En fjerde tiltalt er blevet frikendt.

Flyet var på vej fra Amsterdam til Kuala Lumpur i Malaysia den 17. juli 2014.

196 af ofrene var hollændere.

Flyet blev skudt ned under kampe mellem prorussiske separatister og ukrainske regeringsstyrker.

De tre dømte var tiltalt for at have arrangeret og placeret BUK-missilsystemet, men ikke for personligt at have affyret missilet.

Rusland har siden afvist, at landet har nogen skyld i sagen. Rusland beskylder Ukraine for at have skudt passagerflyet ned.

Holland har ledet efterforskningen af sagen med støtte fra Ukraine, Malaysia, Australien og Belgien.