De er røde, de er hvide, og så har de blå øjne.

De franske maskotter for OL i Paris om to år er født og er allerede blevet berømte.

Plysdyrene kan vel bedst af alt beskrives som det, de er. Væsener inspireret af revolutionære røde huer.

De intellektuelle franskmænd søgte over 200 år tilbage til deres revolution fra 1789 til 1799 for at finde et ord, Phryges, ingen udlænding kan udtale, og et symbol, der kunne leve op til udfordringen: