Lektor: Zelenskyj kan miste troværdighed med Polen-udtalelse

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, holder fast i, at det var et russisk missil, som slog ned i Polen tirsdag og dræbte to personer.

Polen vurderer imidlertid selv, at der formentlig er tale om et missil fra det ukrainske luftforsvar.

Derfor risikerer Zelenskyj at miste troværdighed over for Vesten, hvis ikke han snart ændrer sin fortælling.