Sverige har vedtaget omstridt grundlovsændring om spionage

Inden onsdagens debat i Riksdagen blev statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna spurgt, hvad lovændringen vil løse af problemer.

- Der er længe blevet påpeget et hul i svensk lovgivning, som gør det sværere for os at samarbejde med andre lande i internationale operationer.

- Så det er rimeligt, hvis Sverige vil være med i de operationer, at vi har en lovgivning, som andre nordiske lande også har, og som tager hensyn til journalistisk arbejde, lyder svaret fra Ulf Kristersson.

Lovændringen er ikke vedtaget uden kontrovers i Sverige.

Flere medier - herunder SVT og Sveriges Radio - har blandt andet kritiseret den for at begrænse ytrings- og pressefriheden og for at skade demokratiet.