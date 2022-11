Berlins borgere skal stemme på ny efter kaotisk valg i 2021

Der blev afholdt delstatsvalg i Berlin 26. september 2021. Det var samme dag som valget til det tyske parlament, Forbundsdagen.

Mens det landsdækkende valg forløb relativt smertefrit, var historien en anden i Berlin. Her var man blandt andet udfordret af fortsatte coronatiltag, og af at det store Berlin Marathon blev afviklet samme dag.

På valgdagen var der både fejl på flere stemmesedler, mangel på stemmebokse og udbredte forsinkelser på valgstederne.

Onsdagens afgørelse betyder, at valget skal omgøres inden for 90 dage. Det vurderes, at 12. februar næste år er en realistisk ny valgdag.