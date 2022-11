Ukraine vil have indblik i beviser for ukrainsk missil i Polen

Ukraine ønsker at få adgang til det sted, hvor et missil tirsdag ramte det østlige Polen og dræbte to personer.

Det siger en repræsentant for Ukraines nationale sikkerhedsråd, Oleksij Danilov. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han siger, at Ukraine gerne vil lave undersøgelser på stedet.

Samtidig er der et ønske om at se det materiale, der ligger til grund for, at flere lande udtaler, at det formentlig er et missil fra ukrainsk luftforsvar.