Inflationen i Storbritannien fortsætter med at stige

Storbritanniens finansminister, Jeremy Hunt, siger i en pressemeddelelse, at der er tiltag på vej, som skal bremse inflationen.

- Det er vores opgave at hjælpe Bank of England (den britiske nationalbank, red.) i dens opgave med at få inflationen tilbage på sporet ved at omgås ansvarligt med statens finanser.

- Det kræver hårde, men nødvendige beslutninger omkring skat og offentlige udgifter for at få balance i regnskaberne, siger han ifølge Reuters.

Jeremy Hunt vil torsdag fremlægge regeringens forslag til et nyt statsbudget.