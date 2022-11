Polen: Russiskproduceret missil slog ned i polsk landsby

Det stod allerede klart, at en eksplosion fandt sted tirsdag i landsbyen Przewodow.

Przewodow er en landsby i det østlige Polen omkring 12 kilometer fra den ukrainske grænse.

Rusland afviser at stå bag et missilangreb mod Polen. Det russiske forsvarsministerium kalder beskyldningerne for en ”bevidst provokation”.

Sikkerhedsalliancen Nato overvåger situationen efter eksplosionen i Polen tirsdag aften. Alliancens allierede er i tæt kontakt.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at Nato–lande undersøger ubekræftede meldinger om, at eksplosionerne kan skyldes et vildfarent russisk missil.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, siger natten til onsdag, at Polen nu øger overvågningen af sit luftrum.