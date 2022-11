Mette Frederiksen er i dialog med Nato-allierede efter eksplosion i Polen

- Vi ved endnu ikke, hvad der er sket på jorden. Det er vi ved at afklare sammen med vores allierede, lyder det.

Over for TV 2 uddybder han, at hvis meldingerne om et missilangreb står til troende, så er det ”dybt alvorligt”.

- Tilsyneladende har missiler ramt civile i en polsk landsby på grænsen til Ukraine, siger han til mediet.

- Men vi er en del af verdens stærkeste militæralliance Nato, lige som Polen også er det. Et sikkerhedsanliggende for Polen, er et sikkerhedsanliggende for os alle sammen.

Det var to polske statsborgere, som mistede livet i eksplosionen.

Som følge af eksplosionen er Polen ved at undersøge, om man skal aktivere den såkaldte artikel 4 i Nato-traktaten.