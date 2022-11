Stoltenberg: Nato-lande overvåger situationen i Polen

Også den amerikanske præsident, Joe Biden, er blevet orienteret om meldingerne fra Polen. Han vil om kort tid også tale med Andrzej Duda.

Fra USA lyder det, at man ikke kan bekræfte oplysningerne, men at man arbejder med den polske regering om at samle yderligere information. Fra det amerikanske udenrigsministerium lyder det, at meldingerne er ”dybt bekymrende”, skriver Reuters.

Det amerikanske nyhedsbureau AP skrev tidligere tirsdag, at et russisk missil ramte polsk grund og dræbte to personer.

Det er ikke officielt bekræftet, og Polen har altså tilsyneladende heller ikke fastlagt, at der var tale om et russisk missil.

Polen oplyser, at man er ved at undersøge, om der er brug for at aktivere artikel 4 i forsvarsalliancens traktat.