Polen hæver sit militære beredskab: To dræbte i eksplosion nær grænsen til Ukraine

Den artikel, der ofte kendes som Natos musketered, er artikel 5.

I den lyder det blandt andet, at et væbnet angreb mod et eller flere af Natos medlemslande skal betragtes som et angreb mod dem alle.

Polens medlemskab af Nato betyder dermed, at et eventuelt russisk angreb i landet potentielt vil kunne føre til et modsvar fra landene.

Hvis det viser sig, at Rusland reelt har angrebet et Nato-land, vil det være første gang, siden russerne den 24. februar invaderede Ukraine.

Det vil derfor markere en yderst dramatisk drejning i krigen.

Det er tirsdag aften dog fortsat ikke bekræftet eller bevist, at meldingerne er korrekte. Det står heller ikke klart, om der i så fald er tale om et bevidst angreb, eller om missilerne eksempelvis er kommet på afveje.