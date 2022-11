Zelenskyj: Det er et russisk angreb på vores fælles sikkerhed

Ifølge Zelenskyj er der dog ingen tvivl, om at Nato nu bør handle.

- Jo længere Rusland føler sig ustraffet, jo større trussel vil alle inden for russernes rækkevidde være udsat for. Tænk sig at affyre missiler mod Nato-territorie, siger Zelenskyj i sin daglige videotale.

- Det her er et russisk missilangreb mod vores fælles sikkerhed. Det er en betragtelig eskalering. Vi bliver nødt til at handle, siger præsidenten.

Det amerikanske nyhedsbureau AP skrev tidligere tirsdag aften, at en unavngiven amerikansk efterretningskilde siger, at et russisk missil har ramt Polen nær den ukrainske grænse og dræbt to personer.