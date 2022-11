Krisemøde i Polen - rapporter om eksplosion i grænselandsby

Der er tirsdag aften ubekræftede meldinger om, at et russisk missil skal have ramt Polen ved grænsen til Ukraine og dræbt to personer.

Vi understreger, at denne forklaring på hændelsen er ubekræftet fra officielt hold. Nyhedsbureauet AP citerer dog en unavngiven amerikansk efterretningskilde for informationen.

Piotr Müller, der er talsmand for den polske regering, skriver på Twitter, at Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, har indkaldt til et krisemøde - uden at ville give en begrundelse for mødet.