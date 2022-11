Frankrig holder største krigsøvelse nogensinde i 2023

I rapporten lød det, at der var ”et behov for at forberede sig på en stor konflikt” efter to årtier med konflikter med ikkestatslige aktører.

Det drejede sig eksempelvis om angreb fra radikaliserede enkeltpersoner.

- Efter Berlinmurens fald lod vi de forsvarsmekanismer, vi havde udviklet, forfalde, lyder det fra militærchefen Yves Metayer.

Øvelsen får navnet ”Orion”. De franske soldater tilsluttes af soldater fra Tyskland, Storbritannien, Belgien, Italien, Spanien og USA.

Mellem slutningen af februar og starten af maj næste år vil omkring 7000 soldater blandt andet simulere operationer til søs i Middelhavet.

Fra midten af april til det tidlige maj vil soldaterne træne sammenstød med et andet magtfuldt land både på landjorden og i luften.