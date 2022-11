Inflation og elpriser i Sverige tog et dyk i oktober

Den økonomiske situation betyder, at Riksbanken formentlig igen vil hæve renten.

- Vi forventer, at Riksbanken hæver renten med 0,75 procentpoint til 2,5 procent på rentemødet den 24. november. Det vil bringe renten i Sverige op i det højeste niveau siden 2008, udtaler Kim Blindbæk.

I slutningen af oktober hævede den danske nationalbank den toneangivende rente med 0,60 procentpoint til 1,25 procent.

Når renten sættes op, er det et forsøg på at bekæmpe de markante prisstigninger. Når renten ryger i vejret, bliver det dyrere at låne penge, og dermed lægges der en dæmper på efterspørgslen.