EU vil træne 15.000 ukrainske soldater i Polen

Det skal yderligere styrke Ukraines muligheder i kampene mod Rusland og give Ukraine større vished om træningsindsatsen.

EU har desuden gjort klart til at sikre månedlige udbetalinger af penge til den ukrainske regering i 2023. Dermed vil man samlet set forsøge at give Ukraine bedre muligheder for at planlægge den civile og militære indsats i krigen mod Rusland.

- Nyhederne fra krigen er meget gode for ukrainerne. Ukraine har indtaget byen Kherson, og den russiske hær trækker sig tilbage, siger Josep Borrell.

Han fastslår samtidig, at det er op til den ukrainske regering, om de militære fremskridt skal omsættes i forhandlinger med Rusland.

- Ukraine vil beslutte, hvad der skal gøres. Det er vores opgave at støtte dem, siger Josep Borrell.