Minister: Person mistænkt for bombeeksplosion i Istanbul anholdt

En person, der er mistænkt for at have plantet en bombe, der søndag forårsagede en eksplosion i Istanbul i Tyrkiet, er blevet anholdt af politiet.

Det skriver det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu på sin engelsksprogede Twitter-konto natten til mandag.

Nyhedsbureauet citerer landets indenrigsminister, Suleyman Soylu, for udtalelsen.