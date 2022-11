Big Ben er i drift igen efter fem års dvale

Big Ben har været taget ned i forbindelse med en større restaurering, som ikke kun har omfattet mekanikken i urværket, men også klokketårnet Elizabeth Tower.

Restaureringen begyndte tilbage i august 2017 og er endnu ikke overstået helt. Den har kostet knap 80 millioner pund, svarende til 680 millioner kroner.

Der mangler fortsat at blive indrettet nye udstillingslokaler til glæde for de besøgende, der fra og med et endnu ikke fastlagt tidspunkt næste år igen vil blive lukket indenfor.

Klokketårnet Elizabeth Tower ligger i forlængelse af parlamentsbygningen Palace of Westminster.