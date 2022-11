Ukrainske soldater bliver modtaget med jubel i Kherson

En talsmand for ministeriet bekræfter over for den britiske tv-station BBC, at den ukrainske hær ”næsten har fuld kontrol” over den strategisk vigtige by.

Det er den første officielle bekræftelse fra Ukraines regering om, at dens styrker nu er i Kherson.

Byen har været besat af Rusland siden marts.

Det ukrainske forsvars efterretningstjeneste har udsendt en meddelelse på russisk med besked til de russiske soldater, der måtte være tilbage i Kherson, om straks at overgive sig.

- I har kun én chance for at undgå døden - overgiv jer omgående, lyder det ifølge Reuters i meddelelsen, der er sendt ud på tjenesten Telegram.