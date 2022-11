I Sverige er to brødre på 35 og 42 år blevet tiltalt for spionage for Rusland, skriver nyhedsbureauet TT.

Den 42-årige har tidligere har været ansat ved den svenske efterretningstjeneste Säkerhetspolisen og det svenske forsvar, Försvarsmakten.

De to brødre blev pågrebet sidste efterår. Fredag kan TT berette, hvad der står i deres anklageskrift.