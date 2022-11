Ukrainske soldater har afsluttet dansk træning i Storbritannien

Men han understreger vigtigheden af ikke at presse de ukrainske rekrutter for hårdt.

Storbritannien står for at koordinere international træning til ukrainere. Sammen med en række andre vestlige lande står Storbritannien for at uddanne en gruppe ukrainske soldater til kamp.

Det danske træningsbidrag består af soldater fra hæren, søværnet, flyvevåbnet og Hjemmeværnet og flere styrelser under Forsvarsministeriet.

Det er forventningen, at man kan træne 10.000 ukrainere på seks måneder. Forsvaret i Danmark forventer at deltage i uddannelsen af et hold ukrainere mere i 2023.