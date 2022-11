Minister: Ruslands retræte fra Kherson vil tage mindst en uge

- Det er ikke så let at trække de styrker ud af Kherson i løbet af en dag eller to. Det vil tage mindst en uge, siger Reznikov.

Rusland meddelte onsdag, at de russiske styrker vil blive trukket ud af området ved Dnipro-flodens vestbred.

Det er en af de mest betydelige tilbagetrækninger hidtil på den russiske side.

Når russerne er ude af regionen, vil det vintervejr, der nu er på vej ind over Ukraine, lægge en dæmper på kamphandlingerne, siger ministeren. Det vil give begge sider en mulighed for at omgruppere.