Russisk retræte gør Ukraine varsom: Kherson kan blive dødens by

Ifølge den russiske general Sergej Surovikin var det ikke længere muligt at forsyne de russiske styrker i Kherson. Samtidig ville en retræte styrke de russiske styrkers forsvar andre steder i Ukraine.

Nyhedsbureauet Reuters har kunne bekræfte, at den største bro fra sydbredden ind i Kherson er blevet sprængt i luften.

Kherson ligger på nordsiden af Dnipro-floden. Ukrainske styrker har flere steder presset russerne tilbage på den modsatte side af floden.

Ukrainske styrker er stadig i gang med at erobre byer nord for Kherson. Torsdag oplyser ukrainske styrker, at de har erobret en landsby omkring 50 kilometer nord for Kherson.