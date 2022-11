Barsebäck-ejer afviser plan om nyt atomkraftværk

Der bliver ikke bygget et nyt atomkraftværk i Sverige af selskabet Uniper.

Det fastslår en talsmand for den tyske energigigant over for Sveriges Radio.

- Uniper har ikke nogen planer om at bygge et nyt atomkraftværk hverken i Sverige eller andre steder. Det er et faktum, siger talsmand Georg Oppermann i den svenske radioavis Ekot ifølge nyhedsbureauet TT.