- Det mest opsigtsvækkende er, at forsvarsminister Sjojgu vælger at følge den militærfaglige rådgivning fra sin militærstab og trække styrkerne tilbage, siger Jørgen Staun, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet.

Det skyldes, at Kherson er en politisk vigtig position for russerne.

Sjojgu vælger ikke at lade sine tropper gå til i et forsøg på at forsvare den, fortsætter han.

- Russiske tropper på vestbredden af Dnipro-floden har i flere måneder været under hårdt pres fra de ukrainske styrker, og det blev for svært strategisk at holde den position, siger Staun.