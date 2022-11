Rusland har beordret tilbagetrækning fra Kherson

Surovikin siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at konstante granatbombardementer har bragt civile i konstant fare, og han beskylder ukrainske styrker for at angribe skoler, hospitaler og andre vigtige sociale institutioner.

Han siger videre, at mellem 80 og 90 procent ukrainske missiler bliver skudt ned, men at en del rammer deres mål.

Hos styret i Kyiv siger en rådgiver for den ukrainske præsident i en kommentar til nyhedsbureauet Reuters, at det er for tidligt at tale om en russisk tilbagetrækning fra Kherson.

Over 115.000 mennesker, som ønskede at forlade Kherson-området, er blevet evakueret af russerne fra regionen, skrev Tass tidligere onsdag.

Rusland har siden midten af oktober været i gang med at evakuere civile fra områderne, og tirsdag blev området, det skete fra, udvidet. I ukrainske øjne er der dog ikke tale om evakueringer - men deportationer.